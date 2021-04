IMF: “Hàn Quốc cần cảnh giác gánh nặng nợ quốc gia do già hóa dân số”

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 13/4 (giờ địa phương) đưa tin một quan chức cấp cao của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo gánh nặng nợ quốc gia của Hàn Quốc có nguy cơ gia tăng do các khoản chi khắc phục hậu quả dịch COVID-19, do đó Chính phủ Seoul cần xem xét chi tiết kế hoạch chi tiêu trong tương lai để không làm gánh nặng nợ bùng nổ do dân số giảm đột ngột.Quan chức trên nhận định nền tảng kinh tế của Hàn Quốc vững chắc là nhờ ngành chế tạo phát triển, lực lượng lao động chất lượng cao, song chi phí y tế liên quan đến vấn đề già hóa dân số gia tăng là vấn đề đáng lo ngại.Bloomberg cho biết, theo tài liệu giám sát tài chính của IMF công bố ngày 6/4, nợ quốc gia của Hàn Quốc hiện đang chiếm 53,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay dự đoán sẽ tăng lên mức 69,7% vào năm 2026.Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, IMF nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay lên 3,6%, cao hơn so với mức dự đoán 3,1% đưa ra hồi tháng 1.Quan chức này cho biết thêm Hàn Quốc cần cải cách cơ cấu để cải thiện thị trường lao động, đối phó với tình trạng già hóa ở người lao động như tăng cường mạng lưới tuyển dụng, đào tạo và nâng cao tính linh hoạt.