Đạo diễn Bong Joon-ho kêu gọi các nhà làm phim Mỹ đối đầu với nạn thù ghét người châu Á

Photo : YONHAP News

Kênh truyền hình ABC (Mỹ) và hãng thông tấn DPA (Đức) ngày 13/4 (giờ địa phương) đưa tin đạo diễn Bong Joon-ho, người đã giành 4 tượng vàng Oscar với bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite), đã kêu gọi các nhà làm phim Mỹ đối đầu với hành vi phạm tội thù ghét người châu Á.Đạo diễn Bong đã đưa ra lời kêu gọi trên khi dạy một lớp học trực tuyến với tư cách giảng viên mời giảng, do trường Đại học Nghệ thuật điện ảnh và truyền thông thuộc Đại học Chapman bang California (Mỹ) tổ chức vào tuần trước.Đạo diễn Bong chia sẻ ông đã theo dõi các cuộc vận động ở Mỹ như biểu tình phản đối hành vi thù ghét người Mỹ gốc Á hay như biểu tình “Back Lives Matter" (mạng sống của người da đen cũng đáng giá). Điều đó khiến ông phải suy nghĩ xem ngành công nghiệp điện ảnh có thể làm được điều gì.Ông Bong Joon-ho nhấn mạnh làm phim tốn nhiều thời gian và chi phí, phim ảnh không thể nhanh chóng phản ánh hết tất cả các vấn đề đang diễn ra trong xã hội hiện nay, song những nhà làm phim không nên sợ hãi khi đối mặt với vấn đề này. Ông lấy ví dụ về bộ phim “Do the right thing” (tạm dịch: Hãy sống tử tế), một bộ phim kinh điển về vấn nạn phân biệt chủng tộc, ra mắt năm 1989 như một minh chứng về vai trò của người làm phim đối với các vấn đề xã hội.Đạo diễn phim “Ký sinh trùng” nhấn mạnh đối mặt với tội ác thù ghét nhắm vào người châu Á không phải là dự đoán việc gì sẽ xảy ra mà sử dụng góc nhìn, sự thấu hiểu của bản thân để mô tả vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Với ông, “Ký sinh trùng” là một bộ phim có cách tiếp cận như vậy. Với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ, các nhà làm phim phải nhìn thấu được những câu hỏi về bản chất và trọng tâm của xã hội và phải trả lời các câu hỏi đó thông qua tác phẩm.