Mỹ khuyến cáo dừng tiêm vắc-xin COVID-19 của Janssen

Photo : KBS News

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ ngày 13/4 (giờ địa phương) ra thông cáo chung, cho biết đã ghi nhận 6 trường hợp bị đông máu "hiếm gặp nhưng nghiêm trọng" sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược Janssen (Bỉ). Do đó, hai cơ quan này khuyến cáo dừng sử dụng vắc-xin COVID-19 của Janssen.6 người bị đông máu có độ tuổi từ 18 đến 48 tuổi, triệu chứng xuất hiện sau khi tiêm vắc-xin từ 6 tới 13 ngày. FDA cho biết trong đó có một phụ nữ ở bang Nebraska đã tử vong, một bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch.Mỹ được phân bổ 16 triệu liều vắc-xin của hãng Janssen. Tính đến ngày 12/4 (giờ địa phương), đã có 6,8 triệu người Mỹ được tiêm vắc-xin của hãng dược Bỉ.Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đã có hơn 30 bang trên toàn nước Mỹ, như California, New York, tuyên bố dừng tiêm vắc-xin COVID-19 của Janssen.CDC khuyến cáo những người tiêm vắc-xin Janssen trong vòng một hai tuần trở lại đây, nếu có triệu chứng như đau đầu, đau chân ở mức nghiêm trọng, hoặc khó thở thì phải tới cơ sở y tế để kiểm tra ngay.Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban tư vấn tiêm chủng vào ngày 14/4 (giờ địa phương) để xem xét lại tính an toàn của vắc-xin Janssen. Phía công ty Janssen cũng cho biết sẽ dừng cung cấp vắc-xin cho châu Âu.Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã ký kết mua 6 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Janssen, và đang xúc tiến nhập về trong quý II.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/4 cho biết kế hoạch nhập vắc-xin COVID-19 từ hãng dược Janssen không có gì thay đổi. Ủy ban sẽ cùng Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) tiếp tục giám sát để kiểm tra tính an toàn của vắc-xin này.