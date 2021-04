Quy mô ODA của Hàn Quốc năm 2020 giảm do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 13/4 (giờ địa phương), quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc năm 2020 đạt 2,25 tỷ USD, giảm 8,7% so với năm 2019, đứng thứ 16 trên tổng số 29 nước thành viên Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC).OECD giải thích quy mô ODA của Hàn Quốc năm ngoái giảm là do Chính phủ giảm viện trợ song phương và các khoản đóng góp cho ngân hàng phát triển trong khu vực do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Trong các nước thành viên OECD, quy mô viện trợ của Mỹ đứng đầu, tiếp theo là Đức, Anh và Nhật Bản. Tỷ lệ ODA trên Tổng thu nhập quốc dân (GNI), phản ánh quy mô hỗ trợ xét trên quy mô kinh tế, của Đức đạt cao nhất với 0,73%.Ủy ban hỗ trợ phát triển được thành lập năm 1961 nhằm thiết lập hệ thống phối hợp quốc tế về ODA. Hiện ủy ban này có 29 nước thành viên, Hàn Quốc là nước thành viên thứ 24, gia nhập năm 2010.Tổng quy mô ODA của các nước thành viên DAC năm 2020 đạt 161,2 tỷ USD, tỷ lệ ODA trên GNI bình quân đạt 0,32%.Tỷ lệ tăng quy mô ODA trung bình hàng năm của Hàn Quốc là 9,7%, cao thứ hai trong tổng số các nước thành viên.