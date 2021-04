Lao động có việc làm ở Hàn Quốc tăng trở lại sau hơn một năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/4 đã công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 3”. Theo đó, số lao động có việc làm trong tháng vừa qua đạt 26.923.000 người, tăng 314.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, số lao động có việc làm đã tăng trở lại sau khi giảm liên tục 12 tháng, từ tháng 3 năm ngoái cho tới tháng 2 năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 59,8%, tăng 0,3% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 65,7%, tăng 0,3%.Số người thất nghiệp trong tháng 3 là 1.215.000 người, tăng 36.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 4,3%, tăng 0,1% so với một năm trước.Cục thống kê quốc gia giải thích tình hình tuyển dụng tháng 3 đã được cải thiện nhờ lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng từ ngày 15/2 và hiệu ứng cơ sở từ cú sốc tuyển dụng vào tháng 3 năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp đồng loạt tăng, nguyên nhân được phân tích là do số người tìm việc tăng bởi kỳ vọng nền kinh tế sẽ hồi phục đã kéo tỷ lệ thất nghiệp tăng theo.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và phúc lợi xã hội tăng 171.000 người; lĩnh vực hành chính công, quốc phòng, hành chính xã hội tăng 94.000 người; ngành xây dựng tăng 92.000 người. Ngược lại, lao động lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ giảm sâu nhất với 168.000 người; lao động ở các tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân khác giảm 71.000 người; lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 28.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ở nhóm trên 60 tuổi tăng 408.000 người, nhóm 20 tuổi và nhóm 50 tuổi tăng lần lượt 130.000 người và 13.000 người, trong khi nhóm 30 và 40 tuổi giảm lần lượt 170.000 và 85.000 người.