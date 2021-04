Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 14/4 đưa tin một quan chức Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu Washington tin rằng một quốc gia dân chủ có bộ máy tư pháp độc lập và vững mạnh như Hàn Quốc sẽ có công cụ để tái xem xét Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi.Đây là bình luận của quan chức này về việc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (NUAC) Jeong Se-hyun chỉ trích Quốc hội Mỹ đang can thiệp vào chuyện nội bộ của Hàn Quốc.Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, một ủy ban có sự tham gia của đông đảo các nghị sĩ hai đảng lớn thuộc Quốc hội Mỹ, có kế hoạch tổ chức phiên điều trần trực tuyến về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi vào ngày 15/4 (giờ địa phương).Quan chức trên cho biết trong thời gian qua, Mỹ đã trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo người dân Bắc Triều Tiên được tiếp cận thông tin từ bên ngoài và tự do ngôn luận.Tiếp đó, quan chức này khẳng định Mỹ ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do căn bản và nhân quyền, và sẽ tiếp tục nỗ lực để người dân Bắc Triều tiên có thể tự do tiếp cận thông tin. Washington cũng ủng hộ việc thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới cùng các nước đồng minh quan trọng như Hàn Quốc.Bình luận trên của quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mang ý nghĩa tái khẳng định lập trường của Washington về tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận thông tin cho người dân Bắc Triều Tiên, cũng như nhấn mạnh rằng một quốc gia dân chủ như Hàn Quốc cần tự cân nhắc, sửa đổi cần thiết với Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi.Luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc được thực thi từ ngày 30/3 vừa qua, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.800 USD) tiền phạt.