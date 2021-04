Seoul đối phó với việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 13/4 đã công bố phương án đối phó cụ thể về quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Nhật Bản, đặt trọng tâm vào việc bảo vệ môi trường biển và quản lý an toàn thủy sản.Trước tiên, Bộ Hải dương và thủy sản sẽ siết chặt mạng lưới giám sát chất phóng xạ ở các vùng duyên hải trên toàn quốc, giám sát chặt chẽ các chất phóng xạ từ nước thải nhiễm xạ như tritium, caesium xâm nhập vào trong nước.Trong năm ngoái, Bộ đã thiết lập thêm 7 điểm khảo sát tại các cảng biển, nâng tổng số điểm khảo sát trên cả nước lên 39 nơi. Trong năm nay, cơ quan này sẽ nâng số lần khảo sát trong năm từ 4 lên 6 lần với 13 điểm khảo sát quan trọng, như vùng biển phía Đông, phía Nam, đảo Jeju, để khảo sát một cách chủ động về sự thay đổi môi trường biển trước và sau khi Tokyo xả thải.Ngoài ra, Bộ Hải dương và thủy sản cũng tăng cường dự đoán về ảnh hưởng từ nước thải nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử của Nhật Bản. Ngay khi nắm được thông tin cụ thể về việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển, Bộ sẽ cùng Viện khoa học và công nghệ đại dương Hàn Quốc (KIOST) nhanh chóng tiến hành phân tích khoa học về tác động vật chất phóng xạ tới vùng biển Hàn Quốc để công bố rộng rãi.Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh quản lý an toàn về thủy sản nhập khẩu. Hiện tại, Seoul chỉ nhập khẩu thủy sản được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) kiểm chứng về tính an toàn vật chất phóng xạ. Bộ Hải dương và thủy sản sẽ đẩy mạnh hơn nữa giám sát về quản lý thông tin và xuất xứ với các thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản, không để ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trong nước.