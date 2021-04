Hàn Quốc vẫn ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới xấp xỉ ngưỡng 700 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết tính đến 0 giờ ngày 15/4, Hàn Quốc ghi nhận 698 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 670 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đến nay là 112.117 người.Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi ghi nhận 222 ca, thủ đô Seoul 216 ca. Trong số các ca nhập ngoại, có 20 ca là người nước ngoài, 8 ca là người Hàn Quốc. Có 15 người được phát hiện trong quá trình nhập cảnh, 13 người trong quá trình cách ly tại cộng đồng.Số bệnh nhân nguy kịch giảm 1 người, còn 99 người. Thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc lên 1.788 người, tỷ lệ tử vong là 1,59%. Tổng số người được tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một là 1.285.000 người.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tỷ lệ dương tính trên tổng số người xét nghiệm COVID-19 đã tăng từ 1,11% vào một tháng trước lên 1,62% trong vòng một tuần qua, xu hướng tăng 4 tuần liên tiếp. Số trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch tại các cơ sở giải trí tăng gấp 4 lần so với trước khi Chính phủ siết chặt quy tắc phòng dịch từ 5/4.Từ 15/4, Chính phủ khởi động nhóm rà soát chung về phòng dịch giữa các ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương, tiến hành kiểm tra 9 cơ sở yếu kém về phòng dịch, như nhà hàng, quán cà phê, nhà trẻ.Để đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng vắc-xin, Chính phủ quyết định chuẩn bị tiêm chủng cho 350.000 nhân viên tại các cơ sở y tế, hiệu thuốc thông qua các cơ sở y tế ủy thác trên toàn quốc. Từ ngày 15/4, Chính phủ bố trí thêm 105 trung tâm tiêm chủng địa phương, ngoài 71 trung tâm tiêm chủng đang hoạt động.