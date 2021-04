IAEA xem xét cử nhóm điều tra quốc tế tới Tokyo đánh giá nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong buổi phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) tại trụ sở của cơ quan này ở Áo vào ngày 14/4 (giờ địa phương) cho biết IAEA đang xem xét cử nhóm điều tra quốc tế gồm chuyên gia các nước tới Tokyo để kiểm chứng tính an toàn về việc Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Ông Rafael Grossi cho biết trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi một ngày trước, Tokyo đã đề nghị IAEA hợp tác về việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Ông Grossi nhấn mạnh Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có chung trách nhiệm với Chính phủ Nhật Bản trong vấn đề này, và sẽ đối phó một cách nghiêm túc với bất cứ ý kiến lo ngại từ chính quyền các địa phương hay các nước láng giềng như Hàn Quốc.Ông Grossi cho biết sẽ thảo luận với Nhật Bản về việc thành lập nhóm điều tra cho tới mùa hè năm nay, để nhanh chóng cử nhóm điều tra tới Tokyo.Trước đó, vào ngày 13/4 (giờ địa phương), Tổng giám đốc IAEA ra tuyên bố hoan nghênh việc Chính phủ Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. IAEA sẵn sàng hỗ trợ Tokyo về mặt kỹ thuật, giám sát triển khai kế hoạch này một cách an toàn, minh bạch.Ông này còn giải thích rằng việc xả nước thải đã được kiểm soát (controlled water) theo các quy định về an toàn và đánh giá tác động môi trường là điều thường thấy tại các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới. Phương án xả nước thải ra biển mà Tokyo lựa chọn là có thể thực hiện về mặt kỹ thuật và căn cứ theo thông lệ quốc tế.Ông Rafael Grossi là người Argentina, bắt đầu giữ chức Tổng giám đốc IAEA vào tháng 12 năm 2019 thay cho người tiền nhiệm người Nhật Bản là ông Amano Yukiya.