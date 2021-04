BOK tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản 0,5%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/4 thông báo duy trì lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 0,5%/năm. Đây là lần đóng băng lãi suất thứ 7 kể từ tháng 7 năm ngoái.Sau khi có dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái do cú sốc COVID-19, Ủy ban chính sách tiền tệ đã cắt giảm mạnh lãi suất cơ bản vào ngày 16/3 (từ 1,25% xuống 0,75%), rồi giảm thêm một lần nữa vào ngày 28/5 (từ 0,75% xuống 0,5%), khiến lãi suất giảm tới 0,75% chỉ trong vòng hai tháng.Tuy nhiên, xét theo tình hình thị trường tài chính ổn định, cơn “sốt” bất động sản, cổ phiếu gây nhiều tranh cãi, có phân tích cho rằng BOK không cần hạ thêm lãi suất cơ bản. Ngoài ra, trong bối cảnh tiêu dùng bị ảnh hưởng do các biện pháp giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm phòng dịch COVID-19, sự phục hồi của kinh tế chưa rõ ràng, việc BOK tăng lãi suất để đối phó trước với nguy cơ lạm phát có thể sẽ làm co hẹp tiêu dùng và đầu tư.Với lần đóng băng này, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc vẫn được duy trì khoảng cách 0,25% đến 0,5% so với lãi suất cơ bản của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED).