Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nối lại tham quan Bàn Môn Điếm

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 15/4 thông báo nối lại tuyến tham quan tới Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm từ ngày 20/4.Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh cân nhắc tới việc Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 và quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hạ Quy định bảo vệ sức khỏe (HPCON) từ mức 3 "Charlie" (C) xuống mức 2 "Bravo" (B) đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết đã hợp tác với Bộ Thống nhất Hàn Quốc thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho du khách tham quan JSA.Trước đó, vào ngày 19/12 năm ngoái, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc công bố dừng toàn bộ hoạt động không thiết yếu, bao gồm cả tham quan Khu vực an ninh chung sau khi cân nhắc diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh cho biết vẫn hạn chế số người tham quan dưới 20 người cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.