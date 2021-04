Số người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc quý I/2021 giảm 77%

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/4 cho biết kể từ đầu năm cho đến cuối tháng 3 vừa qua, đã có 31 người tị nạn Bắc Triều Tiên tới tìm cuộc sống mới ở miền Nam, giảm 77% so với cùng kỳ năm ngoái.Số người tị nạn từ miền Bắc đến Hàn Quốc quý I năm ngoái là 135 người, sau đó liên tục giảm ở mức hai chữ số, quý II là 12 người, quý III là 48 người, và quý IV là 34 người.Thông thường, người tị nạn Bắc Triều Tiên sau khi vượt ra khỏi biên giới sẽ tới cư trú tại nước thứ ba như Trung Quốc hoặc một số quốc gia Đông Nam Á, rồi mới nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, biên giới Trung-Triều bị đóng cửa do dịch COVID-19, nhiều nước khác cũng siết chặt việc đi lại, nên người tị nạn miền Bắc khó nhập cảnh từ nước ngoài vào trong nước.Theo quan chức Bộ Thống nhất, sau khi Bình Nhưỡng phong tỏa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19, hầu như không có ai vượt biên. Do đó, những người tị nạn Bắc Triều Tiên trong quý I năm nay nhiều khả năng đã vượt biên từ trước đó, lưu trú tại nước thứ ba một thời gian rồi mới nhập cảnh vào Hàn Quốc.