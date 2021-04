Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc thấp nhất thế giới hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trong "Báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2021” của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 14/4 (giờ địa phương), tổng tỷ suất sinh Hàn Quốc (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) chỉ đạt 1,1 trẻ, tương tự như năm ngoái, thấp nhất trong số 198 nước. Tổng tỷ suất sinh bình quân của thế giới là 2,4 trẻ.Sau khi đạt 1,3 trẻ và xếp thứ 192 vào năm 2019, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tụt xuống vị trí 198 trong năm 2020 và tiếp tục duy trì tình trạng này năm nay.Tỷ lệ dân số độ tuổi 0-14 ở Hàn Quốc chiếm 12,3% tổng dân số, chỉ bằng một nửa so với bình quân của thế giới (25,3%), cùng xếp cuối với Nhật Bản. Năm ngoái, con số này của Hàn Quốc cao hơn Nhật Bản và Singapore.Tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân của Hàn Quốc giai đoạn 2015-2020 là 0,2%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân thế giới (1,1%).Mặt khác, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc là 16,6%, tăng 0,8% so với năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức 9,6% bình quân thế giới và đứng thứ 42 trên tổng số 198 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước khác có tỷ trọng dân số trên 65 tuổi cao nhất là Nhật Bản (28,7%), Ý (23,6%), Bồ Đào Nha (23,1%).Tuổi thọ kỳ vọng bình quân của Hàn Quốc ở nữ giới và nam giới lần lượt là 86 và 80 tuổi, đứng thứ 4 và đứng thứ 19. Tuổi thọ kỳ vọng bình quân trên thế giới là 75 ở nữ giới và 71 ở nam giới. Nước có tuổi thọ kỳ vọng cao nhất là Nhật Bản và Hong Kong với trên 88 tuổi ở nữ giới; Australia, Hong Kong, Ma Cao, Iceland, Ý, Nhật Bản, Singapore và Thụy Sĩ với 82 tuổi ở nam giới.Tỷ lệ phụ nữ thực hiện các biện pháp ngừa thai ở độ tuổi 15-49 bình quân của Hàn Quốc đứng thứ 11 thế giới với 81%, tỷ lệ ngừa thai bằng phương pháp hiện đại là 73%, đứng thứ 18 trên thế giới.Báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2021 được tổng hợp từ các tài liệu như "Điều tra Dân số và sức khỏe (DHS)", "Điều tra đánh giá các mục tiêu (MICS)" của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ước tính của Liên hợp quốc, tức có sự khác biệt so với số liệu thống kê chính thức của Chính phủ.