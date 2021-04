Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc quý I/2021 cao kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 15/4 công bố trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 146,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu quý I vượt mức kỷ lục ghi nhận vào quý I/2018 là 145,1 tỷ USD, và là mức cao kỷ lục tính riêng trong các quý I.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đánh giá xuất khẩu của Hàn Quốc đã hồi phục nhanh chóng khi chỉ mất 6 tháng để quay trở lại ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Trước đó, khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm mạnh, phải mất tới 23 tháng mới hồi phục như cũ.Việc kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong quý I/2021 là bởi xuất khẩu chíp bán dẫn, điện thoại di động, máy tính và thiết bị ngoại vi tăng mạnh do nhu cầu tăng theo sự thay đổi của phương thức sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19; bên cạnh đó, xuất khẩu ô tô và dược phẩm cũng tăng.Xuất khẩu sang các thị trường chính đều tăng mạnh, như Trung Quốc tăng 25%, Mỹ tăng 20,1%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 34,9%. Ba thị trường này chiếm 51% tổng lượng xuất khẩu của Hàn Quốc.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao thứ ba trong lịch sử, sau tháng 9/2017 (55,12 tỷ USD), tháng 10/2018 (54,8 tỷ USD).Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt 49,7 tỷ USD, tăng 18,8%. Cán cân thương mại thặng dư 4,1 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 11 tháng liên tiếp.