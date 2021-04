Viện nghiên cứu kinh tế LG dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 4% năm 2021

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế LG ngày 15/4 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế trong và ngoài nước năm 2021". Trong đó, cơ quan nghiên cứu này dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay, cao hơn 1,5% so với mức dự báo 2,5% đưa ra hồi tháng 8 năm ngoái, là mức tăng trưởng cao nhất của Hàn Quốc kể từ sau năm 2011.Viện nghiên cứu kinh tế LG giải thích đã nâng mức dự báo do xuất khẩu của Hàn Quốc đang trên đà tăng cao, tiêu dùng cũng đạt tiến triển khả quan, nền kinh tế có xu hướng hồi phục rõ nét hơn.Dự báo mà Viện nghiên cứu kinh tế LG đưa ra cao hơn dự báo của các tổ chức quốc tế, như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 3,6%, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) 3,3%; và cũng cao hơn nhiều so với dự báo của các cơ quan trong nước như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) 3%, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) 3,1% và Chính phủ 3,2%.