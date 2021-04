Hàn Quốc đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 16/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 673 ca nhiễm COVID-19, gồm 652 ca phát sinh trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm trên cả nước đến nay là 112.789 ca.Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.790 ca, tỷ lệ tử vong 1,59%.Theo địa phương, thành phố Seoul ghi nhận 215 ca, tỉnh Gyeonggi 216 ca, thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 44 ca.Gần đây, các vụ lây nhiễm tập thể xuất hiện rải rác trên cả nước, đa phần phát sinh trong không gian sinh hoạt hàng ngày như gia đình, gặp gỡ họ hàng, nhà hàng, nhà trẻ, cơ sở tôn giáo. Cơ quan phòng dịch dự báo nguy cơ lây nhiễm sẽ còn tăng trong thời gian tới do vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện.Số người đã tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một trong ngày 15/4 là 92.000 người. Tổng số người đã tiêm chủng đến nay đạt hơn 1.379.000 người.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết đang đẩy mạnh tiêm chủng và quyết tâm đạt mục tiêu miễn dịch tập thể vào tháng 11.Trong cuộc họp của ủy ban trên sáng ngày 16/4, Thủ tướng Chung Sye-kyun xác nhận đã mở rộng số lượng trung tâm tiêm chủng trên cả nước từ 71 lên 175 cơ sở, tăng số người có thể tiêm trong một ngày từ 40.000 người lên hơn 90.000 người. Chính phủ sẽ bố trí mỗi thành phố, quận, huyện có ít nhất hơn một trung tâm tiêm chủng, hướng tới mục tiêu tiêm phòng mũi một cho hơn 3 triệu người dân cho đến cuối tháng 4.Về vắc-xin đã ký hợp đồng mua với các hãng dược quốc tế, ông Chung cho biết sẽ cố gắng hết sức để vắc-xin được nhập về sớm với số lượng nhiều nhất có thể trong nửa đầu năm nay, đảm bảo nguồn cung vắc-xin không bị gián đoạn.Ngoài ra, Thủ tướng Chung cho biết sẽ tham khảo kết quả xem xét của các nước và ý kiến chuyên gia để lập kế hoạch tiêm chủng vắc-xin Janssen (Bỉ), loại vắc-xin đang gây tranh cãi do xuất hiện triệu chứng đông máu sau tiêm gần đây.Mặt khác, Cơ quan quản lý dịch bệnh đã cho ra mắt ứng dụng di động xác nhận và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trong nước. Giấy chứng nhận tiêm chủng mới ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain), không thể thay đổi hay làm giả thông tin gốc, tất cả thông tin đều được mã hóa và không cần lưu lại số chứng minh nhân dân.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao tiếp tục gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch, áp dụng với tất cả các quốc gia, lãnh thổ trên toàn thế giới cho tới hết ngày 16/5.