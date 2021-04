Tổng thống Moon Jae-in thay thế Thủ tướng và 5 Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 đã tiến hành cải tổ Nội các, thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng các ban ngành kinh tế.Tổng thống tiến cử cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum làm ứng cử viên Thủ tướng. Ông Kim quê ở thành phố Daegu, nơi được coi là thánh địa truyền thống của phe bảo thủ. Phủ Tổng thống giải thích việc Tổng thống tiến cử ông Kim làm Thủ tướng sẽ mang tính biểu tượng về sự hòa hợp, đoàn kết. Trước đó, cả hai Thủ tướng dưới thời Chính phủ đương nhiệm là Lee Nak-yon và Chung Sye-kyun đều quê ở tỉnh Nam và Bắc Jeolla, thành trì của đảng Dân chủ.Ứng cử viên Kim Boo-kyum từng là nghị sĩ Quốc hội 4 khóa, được đánh giá là đã nỗ lực vì cải cách xã hội và khắc phục sự rạn nứt do chủ nghĩa vùng miền. Ngoài ra, ông là người coi trọng đối thoại và thỏa hiệp, nên được kỳ vọng sẽ phản ánh tốt yêu cầu của người dân về các vấn đề như khắc phục khủng hoảng COVID-19, chống tiêu cực trong lĩnh vực bất động sản.Bên cạnh đó, Tổng thống đã thay thế 5 Bộ trưởng. Tổng thống bổ nhiệm cựu Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Noh Hyeong-ouk làm Bộ trưởng Địa chính và giao thông, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Moon Sung-wook làm Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Vị trí Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động được giao cho Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động An Kyung-duk.Chức Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông được giao cho Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia (NST) Lim Hye-sook, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản giao cho Thứ trưởng Bộ này Park Jun-young.Ban đầu, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki được cho là sẽ bị thay thế. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn để ông Hong tại vị, do cân nhắc tới lỗ hổng từ nay cho tới khi tân Thủ tướng nhậm chức.Phủ Tổng thống giải thích Tổng thống Moon đã trọng dụng các chuyên gia trực tiếp tham gia vào quá trình xúc tiến chính sách trong đợt cải tổ Nội các lần này, nhằm tiếp thêm động lực giải quyết các bài toán trọng điểm mà Chính phủ xúc tiến trong thời gian qua.Mặt khác, Tổng thống Moon cũng thay thế nhiều nhân sự trong Phủ Tổng thống. Các nhân sự mới là phát ngôn viên Phủ Tổng thống Park Kyung-mi, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Lee Cheol-hui, Cố vấn Xã hội Lee Tae-han, Thư ký Pháp vụ thuộc Văn phòng Cố vấn về các vấn đề dân sinh Suh Sang-bum, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nhà nước Yoon Chang-yul.Việc Tổng thống thay thế đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống và cải tổ Nội các được diễn ra trong bối cảnh nội bộ đảng Dân chủ đồng hành có nhiều ý kiến yêu cầu Tổng thống cải tổ nhân sự sau thất bại cay đắng của phe cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 vừa qua.