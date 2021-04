Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra báo cáo tỷ giá hối đoái đầu tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/4 (giờ địa phương) công bố báo cáo tỷ giá hối đoái đầu tiên kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt, trong đó xếp Hàn Quốc vào nước cần quan sát về tỷ giá hối đoái tương tự như trước đó.Có 11 quốc gia bị Mỹ xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái, ngoài Hàn Quốc còn có Trung Quốc, và hai cái tên mới là Ireland và Mexico. Những nước cần theo dõi sẽ bị Mỹ giám sát về tỷ giá nhưng không gặp bất lợi gì đặc biệt.Chính phủ Mỹ tiến hành đánh giá các đối tác thương mại chính về mức độ can thiệp vào thị ttrường ngoại hối và quy mô thặng dư thương mại với Washington, căn cứ theo Luật xúc tiến thương mại năm 2015 và Luật thương mại tổng hợp năm 1988.Trong báo cáo tỷ giá hối đoái lần này, Việt Nam và Thụy Sĩ được loại khỏi danh sách nước thao túng tỷ giá như trong báo cáo tháng 12 năm ngoái, thay vào đó được xếp vào danh sách các nước cần phân tích chuyên sâu. Trong danh sách này còn có thêm Đài Loan.Như vậy, ba nước Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan vẫn có thể bị nghi ngờ là thao túng tỷ giá về mặt số liệu, nhưng không bị dán nhãn "quốc gia thao túng tỷ giá" như trước, mà Mỹ sẽ tiến hành can thiệp bằng phân tích chuyên sâu.Về điều này, hãng tin Reuters (Anh) phân tích Chính phủ Mỹ đã đưa ra quyết định trên do ưu tiên khôi phục quan hệ với các đồng minh, trong đó có Đài Loan.Khác với người tiền nhiệm Donald Trump thực thi chính sách cứng rắn với các nước đồng minh theo chủ nghĩa "ưu tiên nước Mỹ", Chính phủ Biden lại đang nhấn mạnh về hợp tác với các đồng minh. Mỹ cũng đang kỳ vọng nhà sản xuất chíp bán dẫn TSMC của Đài Loan sẽ đóng vai trò giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn cung chíp bán dẫn toàn cầu hiện nay.Cũng trong báo cáo tỷ giá hối đoái trên, Bộ Tài chính Mỹ hối thúc Trung Quốc cải thiện tính minh bạch của thị trường đồng nhân dân tệ và hành vi can thiệp ngoại hối.