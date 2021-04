Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc có xu hướng lan rộng toàn quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/4, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 114.646 ca nhiễm COVID-19, tăng 532 ca so với một ngày trước, gồm 512 ca phát sinh trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới giảm hơn 100 ca so với số ca ghi nhận ngày 18/4 và quay lại mốc 500 ca sau 5 ngày. Tuy nhiên, việc số ca nhiễm mới giảm có thể là do số mẫu xét nghiệm trong hai ngày cuối tuần ít hơn so với ngày thường, khó có thể kết luận rằng xu hướng lây nhiễm đã được kiểm soát.Theo địa phương, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm 56,25% tổng số ca nhiễm mới phát sinh trên cả nước. Cụ thể, thủ đô Seoul 136 ca, tỉnh Gyeonggi 142 ca, thành phố Incheon 10 ca. Tỷ lệ ca nhiễm ở các địa phương còn lại lên tới hơn 40%, cho thấy làn sóng lây nhiễm có xu hướng lan rộng trên cả nước. Ngoài ra, sự du nhập của virus biến thể từ Ấn Độ cũng là nguyên nhân khiến dịch bùng phát diện rộng bất kỳ lúc nào.Chính phủ có thể xem xét siết chặt các biện pháp phòng dịch nếu tình hình xấu đi, như nâng giãn cách xã hội, chỉ cho phép thời gian hoạt động của các cơ sở tập trung đông người đến 9 giờ tối thay vì 10 giờ tối như hiện nay.