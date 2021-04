Đặc phái viên Mỹ: “Washington không can thiệp quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo”

Photo : YONHAP News

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đã thăm Hàn Quốc vào ngày 17/4 để thảo luận về việc phối hợp đối phó với biến đổi khí hậu.Trong buổi gặp gỡ chiều ngày 17/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã truyền đạt lo lắng sâu sắc của người dân về quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời đề nghị sự hợp tác của Mỹ.Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 18/4, ông John Kerry khẳng định Washington sẽ không can thiệp vào vấn đề này. Đặc phái viên Kerry cho rằng việc Mỹ can thiệp là không phù hợp, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh tin tưởng vào nỗ lực của Tokyo và công tác điều tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Nhật Bản, và Ngoại trưởng Antony Blinken thậm chí còn cảm ơn đối với những nỗ lực của Tokyo.Khác với dự đoán Mỹ sẽ duy trì vị trí trung lập trong vấn đề xả nước nhiễm xạ ra biển do đây là quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng và liên quan đến ô nhiễm môi trường, có thể thấy Washington có động thái ủng hộ Tokyo một cách trực tiếp và rõ ràng. Điều này được phân tích là hai nước Mỹ-Nhật có ý định tăng cường hợp tác ngoại giao trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung căng thẳng.Ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên, đưa ra chuyên bố chung về lập trường cùng đối phó vì hòa bình và ổn định vùng biển gần Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan.Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí còn cho rằng Mỹ và Nhật Bản đã dùng vấn đề xả nước nhiễm xạ để thực hiện một “thỏa thuận chính trị”.Nếu quan điểm của Hàn-Trung và Mỹ-Nhật về vấn đề nguồn nước nhiễm xạ trở nên nghiêm trọng, có quan ngại cho rằng vị thế ngoại giao của Seoul sẽ bị thu hẹp.