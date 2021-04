“Bắc Triều Tiên có khả năng mở rộng các cuộc tấn công mạng”

Photo : Getty Images Bank

Theo “Đánh giá an ninh toàn cầu mới” công bố ngày 19/4, Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia (INSS) của Hàn Quốc nhận định năm nay, Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tấn công mạng nhắm vào các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền ảo của các nước trên thế giới nhằm huy động thêm ngoại tệ.Theo đó, miền Bắc cũng không chỉ sẽ tiếp tục tấn công mạng nhắm vào vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 và kết quả nghiên cứu mà còn tấn công mạng Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức nghiên cứu chính sách về ngoại giao, an ninh, các chuyên gia Bắc Triều Tiên của Mỹ liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân miền Bắc.Một chuyên gia nghiên cứu thuộc INSS phân tích Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un coi các cuộc tấn công mạng là “thanh kiếm vạn năng”, tận dụng nó như một một phương tiện chiến lược quan trọng.Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu cũng để ngỏ khả năng Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chiến lược tấn công an ninh mạng. Nếu Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên phát động một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào Mỹ, không loại trừ khả năng Washington sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt kinh tế, lên kế hoạch tấn công mạng, thậm chí đáp trả bằng vũ lực như sử dụng máy bay không người lái (drone) nhắm vào các cơ sở thực hiện tấn công mạng hoặc tổ chức tin tặc.Chuyên gia INSS kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối phó cứng rắn với các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, tránh để lan rộng thành các vụ xung đột bằng vũ lực.Đây là lần thứ hai kể từ năm 2020, Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia xuất bản sách phân tích xu hướng an ninh mới trên toàn thế giới. Cuốn sách phân tích các vấn đề an ninh nổi cộm hiện nay ở 8 lĩnh vực chính, bao gồm biến đổi khí hậu, y tế (bệnh truyền nhiễm), lương thực, dân số-người nhập cư-người tị nạn, khủng bố, công nghệ mới, không gian mạng, năng lượng và tài nguyên.