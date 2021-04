Ngư dân Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Ngày 19/4, ngư dân thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang đã tiến hành một cuộc biểu tình trên biển, lên án quyết định của Chính phủ Nhật Bản về việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Các ngư dân đã lái hơn 50 chiếc tàu cá đi vòng quanh vùng biển ngoài khơi cảng Gujora, thành phố Geoje để biểu tình. Các ngư dân chỉ ra rằng nếu nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản chảy tới vùng duyên hải Hàn Quốc thì sẽ phá hủy hệ sinh thái biển, phản đối mạnh mẽ quyết định xả thải của Tokyo.Hơn 170 tàu cá khác cũng đã biểu tình trên vùng biển ngoài khơi thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla. Các ngư dân nhấn mạnh quyết định lần này của Chính phủ Nhật Bản lại một lần nữa gây thiệt hại cho sinh kế của họ, sau sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào tháng 3/2011 khiến cho tiêu thụ thủy sản bị co hẹp.Trong bối cảnh người dân đang bất an về quyết định xả thải ra biển của Tokyo, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã tiến hành rà soát về tình hình quản lý an toàn thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản.Trong năm ngoái, cơ quan này đã tăng số lượng hệ phổ kế gamma dùng đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết (HPGe gamma spectrometer), một thiết bị phát hiện nồng độ phóng xạ trong thực phẩm, từ 23 chiếc lên 36 chiếc, đồng thời bố trí thêm 12 nhân lực phụ trách để đẩy mạnh kiểm tra, quản lý an toàn nồng độ phóng xạ trong thủy sản.