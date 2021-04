Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho 12 triệu dân trong nửa đầu năm 2021

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kwon Deok-cheol trong cuộc họp của ủy ban vào ngày 20/4 cho biết Chính phủ sẽ lập tổng cộng 264 trung tâm tiêm chủng tại các thành phố, quận, huyện trên toàn quốc cho tới cuối tháng 4, để có thể triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 một cách nhanh chóng. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để tiêm cho 3 triệu người trong tháng 4, và 12 triệu người trong nửa đầu năm nay.Để đảm bảo nguồn cung vắc-xin ổn định, Chính phủ sẽ nỗ lực nhập vắc-xin theo đúng kế hoạch và nhập thêm lượng vắc-xin chuẩn bị ký kết hợp đồng với các hãng dược nước ngoài một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để quản lý chặt chẽ các phản ứng bất thường sau khi tiêm.Bộ trưởng Kwon hiện đang kiêm nhiệm chức Trưởng nhóm chuyên trách liên ngành Chính phủ về nhập vắc-xin COVID-19 được thành lập vào ngày 1/4 vừa qua.Về tình hình lây nhiễm gần đây, ông Kwon cho biết trong tuần trước, số ca nhiễm mới đạt bình quân 621 ca/ngày, tăng 42 ca so với một tuần trước đó. Tình hình đang ở mức nghiêm trọng, dịch bệnh lây lan qua các cơ sở trung gian như phòng tập gym, trung tâm dạy thêm, lây tới các hộ gia đình, trường học.Nhiều trường hợp lây lan ra cộng đồng do không tuân thủ các quy tắc phòng dịch cơ bản, như đeo khẩu trang, giãn cách, hoặc trì hoãn xét nghiệm dù có triệu chứng nghi nhiễm. Bộ trưởng Y tế và phúc lợi một lần nữa đề nghị người dân tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch trong mọi tình huống.Mặt khác, trong cuộc họp cùng ngày, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã thảo luận về tình hình phòng dịch và tiêm chủng theo từng địa phương, phương án hỗ trợ sinh kế tạm thời cho người dân.