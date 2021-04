Seoul đối phó với việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển bằng ngoại giao đa phương

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội vào ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ đối phó bằng ngoại giao đa phương liên quan tới việc Chính phủ Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Cụ thể, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực nêu vấn đề này thông qua các tổ chức như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Liên hợp quốc, Tổ chức y tế thế giới (WHO). Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực để cộng đồng quốc tế có thể kiểm chứng một cách khách quan, khoa học về quá trình xả nước thải của Tokyo.Bộ Ngoại giao đề ra phương án cụ thể đó là cử chuyên gia, viện nghiên cứu của Hàn Quốc tham gia vào nhóm chuyên gia của IAEA để kiểm chứng về quá trình xả nước thải của Tokyo.Ngoài ra, Bộ quyết định sẽ đối phó cả về mặt tư pháp, cân nhắc tới phương án khởi kiện lên Tòa án quốc tế về Luật biển. Trước đó, trong cuộc họp nội bộ Phủ Tổng thống ngày 14/4 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in từng chỉ thị về việc xem xét khởi kiện Nhật Bản lên Tòa án quốc tế về Luật biển.Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ trình bày về lo ngại của Hàn Quốc, hối thúc sự quan tâm của các nước liên quan trong khu vực Thái Bình Dương nhân các cuộc hội đàm Ngoại trưởng song phương. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức về mặt ngoại giao, nhằm bảo vệ môi trường và sự an toàn của người dân.Mặt khác, trong buổi chất vấn khẩn cấp của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội ngày 20/4, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh chỉ có duy nhất Mỹ ủng hộ quyết định xả thải ra biển của Nhật Bản. Ông Chung cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Washington nêu ra căn cứ rõ ràng khi nói rằng Tokyo đã quyết định dựa trên tiêu chuẩn an toàn được quốc tế công nhận.