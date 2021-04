Quyền Thủ tướng Hong Nam-ki khẳng định khả năng đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11

Photo : YONHAP News

Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki đã thay mặt Thủ tướng Chung Sye-kyun vừa từ chức tham dự phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực chính trị và ngoại giao tại Quốc hội ngày 19/4. Tại đây, Quyền Thủ tướng Hong khẳng định mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng tới tháng 11 năm nay là khả thi, những thông tin sai lệch về vấn đề tiêm chủng sẽ làm gia tăng sự lo lắng của người dân.Ông Hong cũng tái nhấn mạnh khả năng cung cấp vắc-xin để tiêm cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm nay, công tác thảo luận để nhập thêm vắc-xin cũng đang đến giai đoạn hoàn tất.Chủ đề về gánh nặng thuế sở hữu gia tăng do giá bất động sản tăng gần đây cũng là điểm tranh cãi tại phiên chất vấn này. Quyền Thủ tướng Hong cho biết giá bất động sản được công bố dựa trên kết quả điều tra. Do đó, khó có thể làm giả, khẳng định giữ nguyên mức giá công bố hiện nay làm tiêu chuẩn đánh thuế. Tuy nhiên, Chính phủ có thể xem xét để điều chỉnh hoặc ưu đãi giảm thuế, để ngỏ khả năng cải cách thuế bởi tăng thuế không phải là mục tiêu của Chính phủ.Ông Hong cũng đề cập tới khả năng điều chỉnh giảm thuế bất động sản tổng hợp trong phạm vi không gây ảnh hưởng sâu tới thị trường bất động sản. Nhiều ý kiến cho rằng cần nới lỏng tiêu chuẩn chịu thuế bất động sản tổng hợp là 900 triệu won (806.668 USD) do đây là mức đã đề ra từ 10 năm trước.Quốc hội tiếp tục mở phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực kinh tế trong ngày 20/4 và lĩnh vực giáo dục, xã hội trong ngày 21/4.