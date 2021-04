Bắt đầu tiêm phòng vắc-xin AstraZeneca cho nhân lực thiết yếu trong xã hội từ 26/4

Photo : YONHAP News

Tại buổi hợp báo thường kỳ ngày 19/4, Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết đối tượng là cán bộ y tế, người mắc bệnh thận mãn tính và nhân lực thiết yếu trong xã hội sẽ bắt đầu có thể đặt lịch tiêm chủng từ ngày 19/4 và tiêm phòng từ ngày 26/4.Tất cả đối tượng này sẽ tiêm phòng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh). Tuy nhiên, Chính phủ đã loại người dưới 30 tuổi khỏi đối tượng tiêm chủng lần này do lo ngại xuất hiện triệu chứng đông máu “hiếm gặp” sau khi tiêm loại vắc-xin của hãng dược Anh.Đợt tiêm chủng lần này diễn ra tại khoảng 1.700 cơ sở y tế tư nhân được chỉ định tại mỗi thành phố, quận, huyện trên cả nước.Chính phủ đã sửa đổi một phần kế hoạch tiêm chủng trước đó. Cụ thể, đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế, hiệu thuốc và người mắc bệnh thận mãn tính sẽ tiêm chủng từ cuối tháng 4; lịch tiêm phòng của 173.000 nhân sự thiết yếu trong xã hội gồm cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được đẩy sớm hơn so với kế hoạch.Nguyên nhân là do Chính phủ đã loại 640.000 người dưới 30 tuổi tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca khỏi danh sách đối tượng ưu tiên tiêm chủng quý II, thay vào đó áp dụng tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác. Cơ quan phòng dịch cũng có kế hoạch mở rộng tiêm số lượng vắc-xin còn lại cho cả đối tượng từ 60 đến 64 tuổi.7 triệu liều vắc-xin AstraZeneca sẽ nhập về trong tháng 5 và tháng 6. Nhóm xúc tiến tiêm chủng có kế hoạch dùng số vắc-xin nhập về trong lô này tiêm chủng cho 4.940.000 người trên 65 tuổi.Ngoài ra, kết quả điều tra hiệu quả tiêm phòng sau hai tuần của đối tượng là người trên 75 tuổi đã tiêm trong quý I vừa qua cho thấy cả vắc-xin của hãng dược AstraZeneca và Pfizer (Mỹ) đều mang lại hiệu quả phòng ngừa đạt 100%.