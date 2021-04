11 Liên hoan phim quốc tế tại Hàn Quốc ủng hộ vận động dân chủ Myanmar

Photo : YONHAP News

11 tổ chức Liên hoan phim quốc tế tại Hàn Quốc bao gồm Liên hoan phim quốc tế Jeonju, Liên hoan phim quốc tế Busan ngày 20/4 đã đưa ra tuyên bố chung ủng hộ các cuộc đấu tranh dũng cảm của người dân và các nhà làm phim Myanmar.Tuyên bố chung có nội dung lên án cuộc đảo chính của quân đội và các vụ bạo lực đổ máu đàn áp người dân thường vô tội của quân đội và cảnh sát Myanmar, kêu gọi quân đội đảo chính nước này dừng ngay các hành vi đàn áp.Các tổ chức liên hoan phim trong nước nhận định các nhà làm phim của Myanmar đang đi đầu trong phong trào đấu tranh của người dân để khôi phục chủ nghĩa dân chủ, bảo vệ nhân quyền và tự do, cùng tham gia vào phong trào đấu tranh với người dân một cách hòa bình, tập hợp sức mạnh, trí tuệ. Các tổ chức này đồng thời yêu cầu quân đội dừng ngay lập tức việc hạn chế, kiểm soát tự do ngôn luận và tự do nghệ thuật.Tổ chức liên hoan phim trong nước thúc giục quân đội Myanmar ngay lập tức dừng việc bắt giữ và điều tra các nhà làm phim chống lại cuộc đảo chính và lên tiếng vì sự thật.Bên cạnh việc ủng hộ và liên minh với các nhà làm phim của Myanmar, các liên hoan phim quốc tế của Hàn Quốc bày tỏ ý định thành lập một tổ chức liên kết với các nhà làm phim nhằm bảo vệ và ủng hộ tự do ngôn luận, tự do văn hóa nghệ thuật, quyền công dân của một nhóm người thiểu số.Ngày 30/4, các Chủ tịch Ban điều hành Liên hoan phim quốc tế sẽ mở họp báo tại địa điểm tổ chức Liên hoan phim quốc tế Jeonju lần thứ 22, công bố tuyên bố chung ủng hộ vận động dân chủ Myanmar.