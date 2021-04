Chính trị Phụ nữ nhập cư Việt Nam đã ly hôn chọn độc lập về kinh tế trước rồi về nước đón con

Một luận văn học thuật của tác giả Choi Soo-an đang theo học hệ Tiến sĩ khoa Giáo dục đa văn hóa Đại học Inha Hàn Quốc được công bố trong một buổi hội thảo ngày 20/4 cho thấy phần lớn những phụ nữ nhập cư người Việt Nam đã ly hôn chọn "chiến lược" là gửi con về nước, nỗ lực độc lập về kinh tế tại Hàn Quốc, sau đó quay về nước đón con.



Luận văn trên có nhan đề "Phân tích chuyên sâu về trải nghiệm ly hôn của phụ nữ nhập cư". Đối tượng phân tích của luận văn này là 14 luận văn được tác giả tìm kiếm trên hệ thống dữ liệu về luận văn học thuật (KCI) từ năm 2013-2020 với các từ khóa "ly hôn", "một bố hoặc mẹ", "gia đình tan vỡ" và loại trừ các luận văn trùng lặp.



Tác giả tiến hành phân tích theo các đề mục nhỏ gồm trải nghiệm gia đình tan vỡ, thực trạng bị đối xử như người xa lạ, đối tượng bị ném vào môi trường mới, tính chủ thể khi đứng một mình.



4 trong 5 luận văn tiến hành với phụ nữ nhập cư Việt Nam cho thấy những phụ nữ nhập cư sau khi ly dị phải gửi con về Việt Nam do gặp khó khăn về kinh tế và gánh nặng chi phí giáo dục. Sau đó, họ sẽ cố gắng xây dựng ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc rồi quay về nước đón con.



Tác giả Choi chỉ ra rằng những phụ nữ nhập cư đã ly hôn đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn khi trở thành người mẹ. Do vậy, Chính phủ cần xem xét lại về chế độ cấp quốc tịch hoặc các chính sách phúc lợi liên quan. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc tới phương án triển khai các chương trình điều trị về tâm lý, tình cảm cho phụ nữ nhập cư, khóa giáo dục làm cha mẹ tại các cơ quan như Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.



Bên cạnh đó, tác giả đề xuất Chính phủ hỗ trợ về mặt chế độ để các phụ nữ nhập cư đã ly hôn có thể phát huy hết vai trò của mình như một thành viên trong xã hội. Hiện tại, họ vẫn đang bị đối xử như "người xa lạ" trong xã hội Hàn Quốc. Do vậy, Chính phủ cần thiết lập các điều kiện thiết thực, chương trình đào tạo phản ánh nhu cầu của họ hơn nữa.