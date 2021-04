Hàn Quốc duy trì vị trí 42 thế giới về chỉ số tự do báo chí

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo về "Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021” do tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) công bố ngày 20/4, Hàn Quốc năm nay xếp thứ 42 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, duy trì thứ hạng so với năm ngoái.Năm 2006, Hàn Quốc đứng thứ 31 về chỉ số tự do báo chí, nhưng chỉ 10 năm sau đã tụt tới 40 bậc, xếp vị thứ 70 năm 2016. Sau đó, chỉ số tự do báo chí ở Hàn Quốc được cải thiện dần, xếp thứ 63 năm 2017, thứ 43 năm 2018, thứ 41 năm 2019 và 42 vào năm ngoái.RSF giải thích từ sau khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền, truyền thông Hàn Quốc trở nên “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, tổ chức này chỉ ra rằng quy trình bổ nhiệm người quản lý đài truyền hình nên được cải thiện theo hướng đảm bảo tính độc lập và cần phải bãi bỏ quy định xử phạt về tội phỉ báng danh dự và luật liên quan đến trên an ninh quốc gia, đặc biệt là liên quan đến Bắc Triều Tiên.Na Uy là nước 5 năm liên tiếp đứng đầu thế giới về chỉ số tự do báo chí. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Costa Rica, Hà Lan, Jamaica, New Zealand, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Ngoài ra, chỉ số tự do báo chí của Mỹ, nước được xem là cái nôi của nền dân chủ, xếp vị thứ 44, Đức xếp thứ 13, Anh xếp thứ 33, Pháp xếp thứ 34, Nhật Bản xếp thứ 67.Ở khu vực châu Á, Hàn Quốc là nước dẫn đầu về tự do báo chí. Đài Loan xếp thứ 2 trong khu vực châu Á và xếp thứ 42 trên thế giới. Các nước có chỉ số tự do báo chí thấp nhất thế giới là Trung Quốc xếp thứ 177, Turkmenistan 178, Bắc Triều Tiên 179 và Eritrea ở vị trí cuối bảng.RSF chỉ ra rằng 73 trong 180 quốc gia và vùng lãnh thổ khảo sát có quyền tự do báo chí bị chặn hoàn toàn hoặc xâm phạm nghiêm trọng, 59 quốc gia có quyền tự do báo chí bị hạn chế. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, tự do báo chí liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng bị thu hẹp, một số nước hạn chế phóng viên lấy tin tức liên quan đến dịch COVID-19.