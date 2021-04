Kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 4 tăng vọt 45,4%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/4 công bố số liệu sơ bộ cho biết kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 4 đạt 30,99 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xét tới số ngày làm việc là 15,5 ngày, nhiều hơn năm ngoái một ngày thì kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 36% so với một năm trước.Xu hướng tăng mạnh như trên được phân tích là do hiệu ứng cơ sở từ cú sốc COVID-19 vào năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đã giảm mạnh tới 26,9% so với cùng kỳ một năm trước đó.Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2019, dù số ngày làm việc ít hơn hai ngày, nhưng kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 4 năm nay lại tăng 4,2%, cho thấy xu hướng hồi phục mạnh mẽ so với cả trước khi bùng phát dịch COVID-19.Kim ngạch xuất khẩu theo tháng đã tăng 12,4% vào năm ngoái, 11,4% vào tháng 1 năm nay, 9,5% vào tháng 2, và 16,6% tháng 3.Xuất khẩu chế phẩm hóa dầu tăng 81,6%, phụ tùng ô tô 81,6%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 68%, ô tô tăng 54,9%, chíp bán dẫn tăng 38,2%, thiết bị chính xác tăng 35%.Xuất khẩu sang thị trường Việt Nam tăng 63,8%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 63%, Mỹ tăng 39,4%, Trung Quốc tăng 35,8%, Nhật Bản tăng 21,3%. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Đông giảm 3,2%.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 4 đạt 33,01 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 126,2%, dầu thô tăng 80,2%, chíp bán dẫn tăng 17,3% thiết bị chính xác tăng 16,7%, máy móc tăng 10,4%; ngược lại nhập khẩu khí gas giảm 7,5%.