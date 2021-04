Kim ngạch xuất khẩu kimchi Hàn Quốc quý I cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và giới công nghiệp thực phẩm, kim ngạch xuất khẩu dưa muối kimchi Hàn Quốc trong quý I vừa qua đạt hơn 46,57 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu kimchi đạt 38,50 triệu USD, thặng dư 8,06 triệu USD.Đây là quy mô thặng dư lớn nhất sau 11 năm ba tháng kể từ quý IV năm 2009 (9,34 triệu USD). Khác với quý IV/2009 khi mức thặng dư tăng do nhập khẩu kimchi giảm, quy mô thặng dư quý I/2021 tăng nhờ xuất khẩu kimchi tăng mạnh.Kim ngạch xuất khẩu kimchi quý I năm nay vượt qua mức cao kỷ lục 42,08 triệu USD trong quý II năm 2020, và tăng 54,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng kim ngạch nhập khẩu đạt 7,4%.Quy mô xuất khẩu kimchi quý I đạt 11.181 tấn, chỉ bằng một phần sáu so với khối lượng nhập khẩu kimchi (67.940 tấn). Giá kimchi xuất khẩu là 4.165 USD/tấn, đắt hơn nhiều so với giá kimchi nhập khẩu 567 USD/tấn.Kim ngạch xuất khẩu của kimchi sang thị trường Nhật Bản đạt 24,72 triệu USD, tăng 67,9% so với một năm trước; Mỹ đạt 8,46 triệu USD, tăng 80,6%; Hong Kong đạt 2,34 triệu USD, tăng 50,3%.Kim ngạch xuất khẩu kimchi của Hàn Quốc cao kỷ lục được phân tích là do nhiều người biết đến dưa muối kimchi như một món ăn tăng cường hệ miễn dịch trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu.