Số ca nhiễm COVID-19 hai ngày liền ở ngưỡng 700 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/4, Hàn Quốc ghi nhận 735 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 4 ca so với một ngày trước, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 700 ca. Trong đó có 715 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 20 ca nhập ngoại. Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.808 người, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,55%.Theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 229 ca, tỉnh Gyeonggi 217 ca, thành phố Busan 35 ca, thành phố Daegu 24 ca.Đầu tuần này, số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm do số mẫu xét nghiệm vào cuối tuần trước giảm, sau đó lại tăng vọt trở lại trong hai ngày giữa tuần. Xuất hiện nhiều vụ lây nhiễm thông qua tiếp xúc giữa các cá nhân, như tụ tập quy mô nhỏ, rất khó để cơ quan phòng dịch truy vết. Do vậy, dự báo quy mô ca nhiễm sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.Trong ngày 21/4 có thêm 131.228 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, nâng tổng số người được tiêm phòng lên 1.903.767 người. Cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm 199 trường hợp nghi có phản ứng bất thường sau khi tiêm, tổng cộng là 12.732 trường hợp.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol trong cuộc họp của ủy ban ngày 22/4 phát biểu dịch bệnh đang lây lan không chỉ tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, mà còn trên phạm vi toàn quốc.Chính phủ sẽ tiến hành tập trung rà soát phòng dịch tại các cơ sở giải trí, cơ sở thể thao trong nhà, và những địa điểm kinh doanh có rủi ro cao như trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối hàng hóa, đồng thời mở rộng xét nghiệm.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ sớm lập chế độ hỗ trợ để tiếp tục bồi thường thiệt hại cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giới tiểu thương đang gặp khó khăn do biện pháp hạn chế kinh doanh của Nhà nước.