Hàn Quốc quay lại Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020

Photo : Getty Images Bank

Đại dịch COVID-19 đã làm rung chuyển bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil.Kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 20/4 (giờ địa phương) đã công bố kết quả phân tích dựa trên báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).Theo đó, trong năm ngoái, 4 quốc gia đứng đầu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa vẫn là lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Anh đứng ở vị trí thứ 5 và Ấn Độ xếp thứ 6, thay đổi trật tự vị trí so với một năm trước.Tuy tụt hạng do quy mô kinh tế giảm 9% trong năm ngoái bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, CNBC dự đoán Ấn độ sẽ giành lại vị trí thứ 5 vào năm 2023. IMF cũng dự đoán GDP năm nay của Ấn Độ sẽ tăng 12,5% do hiệu ứng cơ sở khi tăng trưởng kinh tế của nước này sụt giảm nghiêm trọng trong năm ngoái.Brazil, nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới vào năm 2019, là nước duy nhất rớt ra ngoài Top 10, xếp vị trí thứ 12 trong năm 2020. Ngược lại, Hàn Quốc vượt lên đứng ở vị trí thứ 10. Xếp trước Hàn Quốc là Canada vị thứ 9, Ý vị thứ 8 và Pháp vị thứ 7.Hàn Quốc từng lọt Top 10 vào năm 2005, và giữ vững vị trí này cho đến khi bị tụt hạng vào năm 2017, sau đó giành lại vị thứ 10 vào năm 2018. Đến năm 2019, Hàn Quốc lại rớt khỏi Top 10, đứng ở vị trí thứ 12.CNBC dự đoán Hàn Quốc sẽ duy trì vị trí thứ 10 thế giới về quy mô kinh tế ít nhất là cho đến năm 2026. Theo CNBC, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm ngoái chỉ giảm 1%, mức giảm thấp trong số các nền kinh tế lớn khác, bất chấp dịch COVID-19 lan rộng, nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh và một số thành công trong công tác phòng dịch.