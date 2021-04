Số lao động thất nghiệp tháng 3 lần đầu giảm kể từ sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Văn phòng nghị sĩ Park Kwang-on thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 22/4 đã công bố kết quả phân tích tổng hợp báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc về xu hướng tuyển dụng. Theo đó, số lao động thất nghiệp dưới một năm tính đến tháng 3 vừa qua là 3.582.133 người, giảm 364.526 người so với cùng kỳ năm ngoái và là lần giảm đầu tiên kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.Số lao động thất nghiệp không tự nguyện trong tháng 3 là 1.843.913 người, tăng 24.053 người so với một năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng giảm mạnh 556.596 người so với tháng 2 vừa qua.Lao động thất nghiệp không tự nguyện là người nghỉ việc vì các lý do khách quan liên quan đến thị trường lao động như doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động, nghỉ hưu sớm, cắt giảm biên chế, công việc mang tính thời vụ, tạm thời, hoạt động kinh doanh không tiến triển. Các trường hợp nghỉ việc để chăm sóc gia đình, con cái, không đảm bảo thể chất và tinh thần, nghỉ hưu đúng tuổi hay không hài lòng với mức lương, không thuộc đối tượng này.Số lao động thất nghiệp không tự nguyện giảm được phân tích là nhờ xuất khẩu và nhu cầu trong nước được cải thiện giúp việc làm phục hồi, dần thoát khỏi khủng hoảng COVID-19.So với cùng kỳ năm ngoái, lao động thất nghiệp không tự nguyện diện nhân viên chính thức hay hợp đồng dài hạn tăng 25,3%, diện lao động tạm thời tăng 11,3%, mức tăng giảm đáng kể so với số liệu hồi tháng 2 (tăng lần lượt là 66,7% và 58,2%).Theo độ tuổi, số lao động thất nghiệp không tự nguyện nhiều nhất ở nhóm trên 60 tuổi với 595.000 người, sau đó lần lượt là nhóm 50 tuổi 395.000, nhóm 20 tuổi 319.000 người, nhóm 40 tuổi là 282.000 người, nhóm 30 tuổi 222.000 người và nhóm 15-19 tuổi là 31.000 người. Số lao động thất nghiệp không tự nguyện là 990.000 người ở nữ giới và 853.000 người ở nam giới.Theo ngành nghề, lao động thất nghiệp không tự nguyện giảm ở các lĩnh vực phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng từng tăng đáng kể do dịch COVID-19, như lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng giảm 33.000 người, dịch vụ giáo dục giảm 8.000 người. Ngành xây dựng và y tế, phúc lợi xã hội cũng giảm mạnh lần lượt là 62.000 người và 32.000 người.