Nữ giới chịu cú sốc tuyển dụng cao gấp 1,6 lần so với nam giới do dịch COVID-19

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 22/4 công bố báo cáo cho biết trong tháng 3 năm ngoái, thời điểm dịch COVID-19 chính thức gây ra cú sốc tuyển dụng, số lao động có việc làm là nữ giới từ 25-54 tuổi đã giảm hơn 540.000 người so với một năm trước. Cùng thời điểm này, lao động có việc làm là nam giới giảm 320.000 người. Tức mức giảm lao động nữ giới cao hơn tới 65% so với nam giới.KDI đã tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch này theo từng ngành nghề. Dịch COVID-19 tác động lớn tới các ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp, bị hạn chế kinh doanh theo các biện pháp phòng dịch của Chính phủ. Đây là những ngành nghề có lượng lao động là nữ giới chiếm tỷ lệ cao.Vào thời điểm tháng 1 năm ngoái, ngay trước khi bùng phát dịch COVID-19, 38% lao động có việc làm là nữ giới làm việc tại lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp như giáo dục, nhà hàng - khách sạn, phúc lợi xã hội, cao hơn 13% so với tỷ lệ này ở nam giớiNgoài ra, điều kiện chăm sóc con cái cũng trở nên khó khăn hơn do dịch COVID-19. Các cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học phải đóng cửa trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, trong khi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã kết hôn phải chịu gánh nặng chăm sóc con cái trong gia đình.Trên thực tế, xác xuất phụ nữ đã kết hôn phải dừng hoạt động kinh tế đã tăng thêm 2% so với trước, trong khi xác xuất này ở nam giới chỉ tăng 0,5%.KDI phân tích sự gián đoạn kinh nghiệm làm việc của nữ giới như trên sẽ trở thành tổn thất nhân lực vĩnh viễn. Do đó, Chính phủ cần hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc con cái cho họ, đồng thời lập phương án để những người mất việc có cơ hội quay trở lại làm việc.