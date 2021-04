Tăng số chuyến bay “du lịch quốc tế không hạ cánh” từ tháng 5

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết 7 hãng hàng không nội địa Hàn Quốc sẽ nâng số chuyến bay của sản phẩm “du lịch quốc tế không hạ cánh” từ 19 chuyến trong tháng 4 lên tổng cộng 56 chuyến từ tháng 5, tăng 194%.Sản phẩm “bay du lịch quốc tế không cần hạ cánh” bắt đầu được đưa vào khai thác từ tháng 12 năm ngoái chỉ tại sân bay quốc tế Incheon. Bộ đã phê duyệt mở rộng khai thác hình thức bay này sang cả sân bay quốc tế Gimpo, Daegu và Gimhae từ tháng 5, nên số chuyến bay tăng theo.Đây cũng được coi là phương án giúp các hãng hàng không mở rộng nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tăng do du khách tham gia gói du lịch này có thể mua sắm miễn thuế tương tự như khách du lịch nước ngoài thông thường.Trong tháng 5, 7 hãng hàng không nội địa sẽ khai khác tổng cộng 23 chuyến tại sân bay quốc tế Incheon, 18 chuyến tại sân bay quốc tế Gimpo, 13 chuyến tại sân bay quốc tế Gimhae và 2 chuyến tại sân bay quốc tế Daegu.Tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, các hãng hàng không trong nước đã triển khai tổng cộng 75 chuyến bay, tiếp đón hơn 8.000 lượt hành khách.Số chuyến bay trong tháng 1 giảm do dịch COVID-19 tái bùng phát, song gần đây các chuyến bay đã được vận hành trở lại. Tỷ lệ hành khách tháng 12 năm ngoái đạt 49%, sau đó vượt kỳ vọng ở mức 73,5% trong những tháng tiếp theo. Doanh thu chỉ từ việc bán vé ước tính rơi vào khoảng 20 triệu won (17.905 USD) đến 98,2 triệu won (87.930 USD)/chuyến.Tuy nhiên có một số lo ngại cho rằng chỉ vì hiện nay đường bay quốc tế bị gián đoạn nên các hãng hàng không không còn sự lựa chọn nào khác là phải khai thác sản phẩm “bay quốc tế không hạ cánh”, do đó khả năng sinh lời có thể bị giảm sút khi tăng số lượng chuyến bay. Thậm chí để thu hút du khách, các hãng hàng không còn cạnh tranh bằng cách tung ra mức giá giảm sâu.Một quan chức trong ngành cho biết các hãng không mở thêm các chuyến bay nếu thấy lỗ, việc tăng chuyến bay trong tháng 5 cũng bởi vì đây là hình thức kinh doanh đang mang lại lợi nhuận.