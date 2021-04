Gần 50% người dân Hàn Quốc đánh giá mức xử phạt ngược đãi động vật còn nhẹ

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 22/4 đã công bố kết quả khảo sát “Nhận thức người dân về vấn đề bảo hộ động vật 2020”. Cuộc khảo sát được thực hiện với 5.000 người, nội dung xoay quanh việc nuôi thú cưng và hành vi ngược đãi động vật.Theo đó, 48,4% người được hỏi cho rằng chế tài xử phạt hiện nay đối với các hành vi ngược đãi động vật còn “nhẹ”, 40,6% đánh giá ở mức “bình thường” và 11% trả lời là “nặng”.Đặc biệt, hơn một nửa số người được hỏi cho rằng cần quy định thành luật đối với các hành vi ngược đãi động vật và 96,3% câu trả lời cho rằng cần xử phạt đối với các hành vi ngược đãi gây tổn hại đến cơ thể vật nuôi như đánh đập, thiêu đốt.Khi chứng kiến hành vi ngược đãi động vật, 53,4% người được hỏi chọn phương án báo cho cơ quan nhà nước như cảnh sát, chính quyền địa phương; 48,4% lựa chọn nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức bảo vệ động vật; 23,4% trả lời sẽ trực tiếp yêu cầu dừng hành vi ngược đãi.28,1% người được hỏi trả lời từng có ý định không nuôi hoặc bỏ rơi vật nuôi. Lý do được lựa chọn nhiều nhất là do thú cưng làm hư hỏng đồ dùng hoặc gây tiếng ồn (29,4%); các lý do còn lại là thay đổi chỗ ở, việc làm (20,5%), chi phí nuôi tốn kém hơn so với dự tính (18,9%), vật nuôi mắc bệnh hoặc tai nạn (14%).79,5% người đang nuôi chó cưng được hỏi trả lời “có biết đến hệ thống cấp chứng minh thư cho vật nuôi", tăng 11,4% so với khảo sát năm 2019 (68,1%). Trong đó, 72,1% chủ vật nuôi cho biết đã đăng ký chứng minh thư cho chó cưng của mình, tăng 46,8% so với năm 2015 khi hệ thống chính thức được thi hành.Về việc áp dụng chương trình đào tạo về nghĩa vụ của chủ vật nuôi, 86,7% người được hỏi cho rằng "cần thiết”, tăng 11,9% so với năm ngoái. 83,8% trong số này có sở hữu thú cưng, tăng 21,2% so với số liệu năm ngoái (62,6%).Chi phí bình quân mỗi tháng cần bỏ ra cho thú cưng là 1,17 triệu won (1.047 USD), đối với chó cưng là 1,76 triệu won (1.576 USD), đối với mèo là 1,49 triệu won (1.334 USD). Chi phí này giảm dần theo khu vực từ đô thị đến ngoại ô và nông thôn.Trong số đối tượng khảo sát, tỷ lệ nuôi thú cưng trong năm ngoái là 27,7%. Xét trên quy mô cả nước, tỷ lệ này tương đương với 6,38 triệu hộ gia đình trên tổng số 23,04 triệu hộ gia đình, mức tăng liên tục trong ba năm. Tỷ lệ nuôi chó là 81,6%, tỷ lệ nuôi mèo là 28,6%.