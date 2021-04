Nhiều nước lớn cam kết nâng mục tiêu giảm khí thải đến năm 2030

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì diễn ra trong hai ngày đã bắt đầu từ 22/4 (giờ địa phương). Tham dự sự kiện có lãnh đạo thượng đỉnh 40 nước, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin.Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Joe Biden gọi biến đổi khí hậu là một cuộc “khủng hoảng có thật” và đề ra mục tiêu mới là đến năm 2030 giảm hơn một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của năm 2005, cao gấp đôi so với kế hoạch trước đó. Ông Biden kêu gọi nỗ lực chung từ các quốc gia trên thế giới ủng hộ mục tiêu cắt giảm mang tính tiên phong của Mỹ.Bên cạnh đó, mục tiêu cắt giảm lượng khí thải mà Liên minh châu Âu đề ra đã được nâng lên 15% so với mục tiêu ban đầu. Canada và Nhật Bản cũng đặt ra các mục tiêu mạnh mẽ hơn.Ngược lại, các nước có lượng phát thải nhà kính cao như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ không đưa ra kế hoạch nâng mục tiêu giảm khí khải. Thay vào đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh các tổ chức quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, nên đứng ra chủ trì cuộc thảo luận, thay vì Mỹ, nhằm dung hòa những lợi ích khác nhau giữa các nước đã phát triển và đang phát triển.Dựa trên kết quả thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, các nước dự kiến sẽ đưa ra mục tiêu chung cụ thể hơn tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến tổ chức tại Anh tháng 11 sắp tới.