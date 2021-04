Hàn Quốc dự kiến nâng tiếp mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/4 đã tham dự phiên thảo luận đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì. Lãnh đạo Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thực hiện mục tiêu "trung hòa carbon cho tới năm 2050".Trước tiên, Tổng thống Moon tuyên bố sẽ nâng tiếp "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, và trình lên Liên hợp quốc trong năm nay. Năm ngoái, Hàn Quốc từng nâng lần một mục tiêu NDC với nội dung cắt giảm 24,4% lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính so với năm 2017. Tổng thống cho biết lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Hàn Quốc đã đạt tới mức đỉnh điểm vào năm 2018, nhưng đã giảm 10% trong vòng hai năm qua.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng những nỗ lực quốc tế trong việc cắt giảm sử dụng than đá. Tổng thống giới thiệu Chính phủ Hàn Quốc đã dừng cấp phép xây dựng mới nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá trong nước, đóng cửa sớm 10 nhà máy đã xuống cấp, đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo như Mặt trời, sức gió.Tổng thống tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ tài chính công cho các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá tại nước ngoài. Tuy nhiên, ông Moon chỉ ra rằng cần cân nhắc tới những khó khăn của các quốc gia đang phát triển, phụ thuộc lớn vào phát điện bằng than đá, để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, cần tới những đối sách về ảnh hưởng tiêu cực tới các ngành công nghiệp liên quan, việc làm trong nước.Tổng thống cho biết Seoul sẽ tích cực xúc tiến mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư thiết bị năng lượng tái tạo. Ông Moon đề nghị sự quan tâm và tham gia của các nước tới Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) diễn ra tại Seoul vào tháng 5 tới.Nhân hội nghị lần này Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden đã lần đầu gặp mặt qua video kể từ sau khi ông Biden nhậm chức. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng tham dự hội nghị.