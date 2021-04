Các báo cáo viên Liên hợp quốc quan ngại về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi

Photo : YONHAP News

Theo trang chủ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), các báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đã gửi thư tới Chính phủ Hàn Quốc vào ngày 19/4 vừa qua, bày tỏ lo ngại về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi có nội dung cấm hành vi rải truyền đơn ở khu vực biên giới liên Triều.Các báo cáo viên này bao gồm Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tự do ngôn luận Irene Khan, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Tomas Ojea Quintana, Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hòa và lập hội Clement Voule.Trong thư, các báo cáo viên bày tỏ lo ngại Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quyền tự do ngôn luận và các hoạt động hợp pháp của một số tổ chức dân sự, những người ủng hộ nhân quyền tại Hàn Quốc.Các báo cáo viên Liên hợp quốc chỉ ra rằng mặc dù Chính phủ Hàn Quốc giải thích mục đích sửa đổi luật là nhằm giảm nhẹ căng thẳng tại khu vực biên giới liên Triều và bảo vệ người dân sống gần biên giới, nhưng câu từ trong luật lại mơ hồ, có thể dẫn tới việc xử phạt quá mức với các hoạt động hợp pháp, ý kiến chính trị của một số nhà hoạt động tại Hàn Quốc.Việc định nghĩa nội dung trong luật một cách mơ hồ có thể được sử dụng để gây bất lợi cho những người ủng hộ nhân quyền và các tổ chức dân sự hoạt động liên quan tới Bắc Triều Tiên. Điều này đối ngược với Điều 19 (Tự do ngôn luận) và Điều 22 (Tự do lập hội) của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).Với những lý do trên, các báo cáo viên Liên hợp quốc cho rằng luật sửa đổi của Hàn Quốc đã vi phạm "nguyên tắc cân bằng-hợp lý" (proportionality), đề nghị Chính phủ Seoul cung cấp thông tin về việc luật sửa đổi có tuân theo Luật nhân quyền quốc tế hay không, và đặc biệt là giải thích về phạm vi của các hoạt động bị coi là bất hợp pháp trong luật sửa đổi.Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc được thực thi từ ngày 30/3 vừa qua, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.800 USD) tiền phạt.