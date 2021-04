Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc giảm mạnh 4 tháng gần đây

Photo : KBS News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 23/4 cho biết tỷ lệ tử vong thể hiện số người tử vong do dịch COVID-19 trên tổng số ca nhiễm, có xu hướng giảm từ 2,7% trong tháng 12 năm ngoái xuống 1,4% vào tháng 1, 1,3% trong tháng 2 và 0,5% vào tháng 3 vừa qua.Cùng với đó, tỷ lệ các ca bệnh COVID-19 nguy kịch cũng giảm dần từ 3,3% trong tháng 12 năm ngoái xuống lần lượt là 2,5%, 2,3% và 1,6% trong ba tháng đầu năm nay.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giải thích công tác rà soát sớm tại các cơ sở, bệnh viện điều dưỡng và ưu tiên tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho người dễ bị nhiễm bệnh đã mang lại hiệu quả, giúp tỷ lệ tử vong và tỷ lệ ca bệnh nguy kịch giảm.Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Yoon Tae-ho cho biết đã tăng cường quản lý phòng dịch đối với các cơ sở mà đối tượng người cao tuổi hay sử dụng, đồng thời xét nghiệm đều đặn một đến hai lần mỗi tuần đối với những người làm việc tại cơ sở, bệnh viện điều dưỡng.Đối tượng cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao cũng đã bắt đầu được tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ ngày 26/2. Những công tác trên đã giúp quy mô lây nhiễm tập thể tại bệnh viện, cơ sở điều dưỡng giảm thiểu đáng kể, tỷ lệ tử vong cũng giảm.Hiện có 766 giường dành cho các ca bệnh nặng, trong đó 590 giường có thể sử dụng ngay. Cơ quan phòng dịch khẳng định số giường bệnh hiện nay đủ để đối phó với trường hợp phát sinh 1.300 ca/ngày và tỷ lệ ca bệnh nguy kịch tăng lên thành 3%.Ông Yoon nhận định nếu hoàn tất tiêm chủng cho 12 triệu người dân trên 65 tuổi cho đến cuối tháng 6, thì tỷ lệ ca bệnh nguy kịch và tỷ lệ tử vong sẽ giảm hơn nữa. Nếu tỷ lệ bệnh nhân nguy kịch giảm xuống dưới 2%, hệ thống y tế hiện nay vẫn có thể đáp ứng ngay cả khi phát sinh 2.000 bệnh nhân mỗi ngày. Khi năng lực y tế đảm bảo thì cơ quan phòng dịch sẽ có thêm giời gian để điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội hợp lý.