Hàn Quốc đảm bảo đủ vắc-xin tiêm cho 99 triệu người

Photo : YONHAP News

Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 26/4 ra tuyên bố toàn dân, cho biết trong tuần trước, Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua thêm 40 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ). Theo đó, Hàn Quốc đã đảm bảo được tổng cộng 192 triệu liều vắc-xin COVID-19, tương đương tiêm cho 99 triệu người, gấp 1,9 lần dân số. Số lượng vắc-xin nói trên gấp khoảng ba lần mục tiêu tiêm chủng là cho 36 triệu dân nhằm hình thành miễn dịch cộng đồng.Thủ tướng cho biết lượng vắc-xin nhập thêm từ Pfizer giúp thiết lập nền tảng để Hàn Quốc có thể đẩy sớm thời điểm đạt được miễn dịch cộng đồng. Rộng hơn, Seoul sẽ có thể đối phó chủ động với các nhu cầu phát sinh trong thời gian tới, như mở rộng tiêm phòng cho đối tượng dưới 18 tuổi, tiêm nhắc lại mũi ba để đối phó với virus biến thể.Đặc biệt, Quyền Thủ tướng nhấn mạnh nội dung truyền thông đưa tin về tình trạng khan hiếm vắc-xin là không đúng sự thật, hiện tại Chính phủ vẫn nhập vắc-xin đã ký hợp đồng một cách thuận lợi, không có trường hợp nào bị chậm trễ so với kế hoạch.Trong nửa đầu năm nay, ngoài vắc-xin của hãng AstraZeneca còn có thêm vắc-xin của hãng Moderna (Mỹ), Janssen (Bỉ) được nhập vào trong nước, tới cuối tháng 6 Hàn Quốc sẽ có đủ vắc-xin để tiêm cho 12 triệu dân.Ông Hong cho biết tính tới ngày 25/4, Hàn Quốc đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho hơn 2,26 triệu người. Trong tuần này, Chính phủ đặt mục tiêu tiêm cho 150.000 người/ngày. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng số lượng trung tâm tiêm chủng, để tới tháng 5 sẽ có thể tiêm cho tối đa trên 1,5 triệu người/ngày.Từ tháng 5 trở đi, Hàn Quốc sẽ bắt đầu hạ độ tuổi tiêm phòng và tiêm cho người dân thường, đặt mục tiêu tiêm xong mũi một cho 36 triệu người, tương đương 70% dân số cho tới cuối tháng 9.Quyền Thủ tướng khẳng định sẽ đạt được mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đẩy sớm thời điểm đạt được miễn dịch cộng đồng.Về tính an toàn của vắc-xin, ông Hong cho biết theo kết quả phân tích hiệu quả tiêm chủng với người trên 75 tuổi, vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) đạt hiệu quả 100%, của hãng Pfizer đạt 93,2%.Chính phủ đang chuẩn bị sẵn sàng để những người dân đã tiêm phòng xong vắc-xin COVID-19 có thể sinh hoạt một cách tự do, thoải mái hơn từ mùa hè tới. Chính phủ đang xem xét phương án nới lỏng các biện pháp phòng dịch, bao gồm cả việc miễn nghĩa vụ cách ly với người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc với người xuất nhập cảnh nhưng có giấy chứng nhận điện tử đã tiêm phòng vắc-xin.