Con cái người có quyền cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc được nới lỏng điều kiện nhập tịch

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26/4 thông báo đã lập dự thảo sửa đổi Luật Quốc tịch với nội dung áp dụng chế độ nhập tịch đơn giản với con cái của những người có quyền cư trú vĩnh viễn sinh ra tại Hàn Quốc.Trong thời gian qua, con cái của những đối tượng này dù sinh ra tại Hàn Quốc và hoàn thành quá trình đào tạo chính quy trong nước, nhưng lại không được cấp quốc tịch cho tới khi được phép nhập tịch.Trong dự thảo sửa đổi, những trẻ em tuổi vị thành niên sinh ra tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo về việc nhập tịch lên Bộ trưởng Tư pháp là sẽ có thể được cấp quốc tịch ngay.Đối tượng ưu tiên áp dụng chế độ trên là những người có quyền cư trú vĩnh viễn, có mối quan hệ sâu sắc với Hàn Quốc, như cả hai ba thế hệ đều sinh ra tại Hàn Quốc. Trẻ dưới 6 tuổi có thể khai báo nhập tịch mà không cần điều kiện đặc biệt, trẻ trên 7 tuổi thì có điều kiện là phải cư trú ở Hàn Quốc trên 5 năm.Mặt khác, Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ sửa đổi Điều 12 trong Luật Quốc tịch hiện hành. Điều luật này quy định người trên 18 tuổi mang nhiều quốc tịch nếu không thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bị cấm từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc trong vòng 20 năm. Tòa án hiến pháp Hàn Quốc tháng 9 năm ngoái đã ra kết luận điều khoản này không phù hợp với Hiến pháp, do mâu thuẫn với nguyên tắc "cân bằng-hợp lý" (proportionality).Dự thảo sửa đổi quy định trong những trường hợp khó truy cứu trách nhiệm của bản thân người đó về lý do không từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, như do chủ yếu sinh sống tại nước ngoài, không đăng ký khai sinh trong nước; hoặc trong trường hợp bị hạn chế khi lựa chọn nghề nghiệp do chưa từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc; thì có thể được xét ngoại lệ xin từ bỏ quốc tịch.