Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 500 ca nhiễm COVID-19, gồm 469 ca phát sinh trong cộng đồng, 31 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 119.387 ca.Sau 4 ngày liên tiếp ghi nhận trên mức 700 ca/ngày, số ca nhiễm mới giảm xuống mốc 600 ca ngày 24/4 và tiếp tục giảm xuống mốc 500 ca trong ngày 25/4. Tuy nhiên, xu hướng này được do là do số mẫu xét nghiệm ngày cuối tuần giảm.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 152 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 147 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 29 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 24 ca, thành phố Busan 23 ca.Số ca nhiễm có tình trạng nguy kịch là 132 ca, giảm 3 ca. Thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.817 ca.Số người dân tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một trong ngày 25/4 là hơn 6.000 người. Số người đã tiêm cả hai mũi đến nay là hơn 100.000 người.Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 25/4, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc quyết định triển khai "Tuần lễ quản lý phòng dịch đặc biệt" từ ngày 26/4-2/5.Trong thời gian này, các Bộ ngành trung ương sẽ tiến hành rà soát phòng dịch tại các ban ngành trực thuộc ít nhất hơn một lần mỗi ngày và kêu gọi sự tuân thủ các quy định phòng dịch thông qua các cuộc họp và trao đổi đoàn thể.Ngoài ra, mỗi Bộ ngành phải lập ra nhóm kiểm tra thường xuyên, tập trung rà soát tại các cơ sở tập trung đông người ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan. Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ kiểm tra tình hình phòng dịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.Các cơ quan thuộc khối Nhà nước sẽ mở rộng chế độ làm việc tại nhà, lịch làm việc luân phiên, cấm hội họp, tụ tập và kiểm tra vi phạm quy định phòng dịch.Tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan, người đứng đầu chính quyền địa phương lập và công bố chính sách phòng dịch đặc biệt, tổ chức cuộc họp kiểm tra hằng ngày để theo dõi tình hình thực hiện.Cơ quan phòng dịch cũng khuyến khích các doanh nghiệp ở lĩnh vực tư nhân triển khai chế độ làm việc tại nhà và lịch làm việc luân phiên.Chính phủ giải thích quyết định thực hiện "Tuần lễ quản lý phòng dịch đặc biệt" là do số ca nhiễm tuy không tăng đột biến trong ba tuần vừa qua, song lại có xu hướng tăng tầm 30-40 ca nhiễm mỗi tuần, số ca nhiễm tập thể liên quan đến cơ sở tập trung đông người đang tăng lên. Lưu lượng di chuyển cũng có xu hướng gia tăng. Lưu lượng di chuyển cuối tuần trước (17-18/4) là 68,11 triệu người, gần bằng với mức 74,03 triệu người của cuối tuần trước khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát (14-15/11 năm ngoái). Qua đó, Chính phủ một lần nữa kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch.