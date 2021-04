Tiêu dùng bị kìm nén do dịch COVID-19 có thể bùng nổ trở lại

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/4 công bố báo cáo, trong đó nhận định tiêu dùng bị kìm nén trong năm ngoái do dịch COVID-19, cộng với số tiền mà người dân tiết kiệm trong thời gian qua, sẽ có thể dẫn tới hiện tượng "tiêu dùng trả đũa" (revenge spending), tức bùng nổ trở lại trong thời gian tới.Nhóm nghiên cứu của BOK chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế, khác với khủng hoảng tài chính trong quá khứ. Do vậy, tiêu dùng đã bị co hẹp mạnh hơn so với mức độ trì trệ của nền kinh tế. Trên thực tế, trong năm ngoái, tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc giảm 4,9% trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ giảm 1%.Xét theo lĩnh vực, lĩnh vực dịch vụ trực tiếp đã giảm 7,4% do lệnh giãn cách xã hội, tiêu dùng hàng hóa ít bền như giày dép, quần áo giảm 9%; ngược lại, tiêu dùng các mặt hàng lâu bền như ô tô, điện tử gia dụng lại tăng 11,4%.Nhóm nghiên cứu BOK cho biết tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình Mỹ trong năm ngoái là 16,3%, cao hơn 7,5% so với một năm trước. Tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình Hàn Quốc được phỏng đoán cũng tăng 6% so với năm 2019.Do vậy, nhóm nghiên cứu BOK nhận định khi xu hướng lây lan COVID-19 chững lại, các điều kiện thu nhập, tuyển dụng được cải thiện, tính bất ổn về thu nhập tương lai thấp dần thì tiêu dùng bì kìm nén trong thời gian qua sẽ được vực dậy.Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh mặc dù dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại gần đây, nhưng mức độ co hẹp của hoạt động kinh tế và tâm lý tiêu dùng ở mức thấp hơn so với thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát.Nhóm nghiên cứu dự đoán hai yếu tố quyết định việc tiêu dùng bình thường trở lại là chặn đứng được xu hướng lây lan của dịch COVID-19 và tăng tỷ lệ phổ cập vắc-xin COVID-19.