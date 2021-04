Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý I phục hồi về mức trước khi COVID-19 bùng phát

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/4 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý I năm nay tăng trưởng 1,6% so với quý IV năm 2020, và 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK trước đó nhận định dựa trên tỷ lệ tăng trưởng theo quý của năm ngoái, nếu tăng trưởng GDP trong quý I năm nay vượt mức 1,3% thì GDP tổng thể có thể phục hồi như của quý IV năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Như vậy, thành tích của quý I năm nay đã vượt xa so với mốc 1,3%.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng theo quý của năm ngoái liên tục ghi nhận âm ở quý I (-1,3%) và quý II (-3,2%), sau đó đảo chiều phục hồi trong quý III (2,1%) và quý IV (1,2%).Tiêu dùng tư nhân tăng 1,1%, tập trung ở tiêu dùng các mặt hàng lâu bền như ô tô và mặt hàng không bền như thực phẩm. Xu hướng phục hồi của tiêu dùng tư nhân rõ rệt hơn so với hai quý III (0%) và IV (-1,5%) trước đó. Chi tiêu của Chính phủ cũng tăng 1,7% do chi trả các gói ngân sách bổ sung.Xuất khẩu tăng 1,9%, trọng tâm là các mặt hàng như ô tô, điện thoại di động, thấp hơn mức tăng của quý trước (5,4%); nhập khẩu tăng 2,4%, chủ yếu là máy móc, thiết bị, kim loại cơ bản. Như vậy, tiêu dùng tư nhân đóng góp tăng 0,5%, song xuất nhập khẩu làm giảm 0,2% trong tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.Đầu tư thiết bị tăng 6,6% nhờ đầu tư máy móc, trang thiết bị vận tải; đầu tư xây dựng tăng nhẹ 0,4%.Xét theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 2,8%, ngành nông lâm ngư nghiệp tăng 6,5%, dịch vụ tăng 0,8%, xây dựng tăng 0,4%, ngành kinh doanh điện và khí gas tăng 6,2%.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế tăng 1,8%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng 1,6% của GDP, do điều kiện thương mại được cải thiện.