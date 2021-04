Hàn Quốc phát sinh 512 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 27/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 512 ca nhiễm COVID-19, gồm 477 ca phát sinh trong cộng đồng và 35 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 199.898 ca.Số ca nhiễm giảm đáng kể so với mốc 700 ca/ngày của tuần trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm cuối tuần giảm. Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch tăng tới 24 ca, thêm 3 ca tử vong do COVID-19.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 191 ca, tiếp theo là thủ đô Seoul 166 ca, thành phố Busan 30 ca, tỉnh Nam Gyeongsang và Bắc Gyeongsang mỗi nơi hơn 20 ca.Các vụ lây nhiễm tập thể tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chủ yếu phát sinh trong không gian sinh hoạt hàng ngày như cơ sở dành cho người cao tuổi, phòng tắm hơi, nơi làm việc. Tại địa phương khác, lây nhiễm tập thể có xu hướng lây lan qua các buổi gặp mặt người thân, gia đình.Số ca nhiễm bình quân ngày đã tăng từ mốc 400 ca trong tháng 3, lên mốc 500 ca trong tuần đầu tiên của tháng 4 và hơn 600 ca trong các tuần tiếp theo. Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, ghi nhận trên mức 1 trong 4 tuần liên tiếp, cho thấy dịch đang lan rộng trên toàn quốc.Tỷ lệ lây nhiễm do tiếp xúc với người bệnh đã vượt quá 40%, cao nhất trong năm nay, tức có nhiều người không biết bản thân nhiễm bệnh rồi lại tiếp xúc với người thân trong gia đình họ hàng, do đó số ca nhiễm không triệu chứng ngày càng tăng.Số người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 đến nay là hơn 2,4 triệu người, tương đương 4,65% dân số.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol trong cuộc họp ngày 27/4 cho biết, tính đến ngày 26/4, số người dân đã tiêm chủng đạt 80,3% so với kế hoạch ban đầu là 3 triệu người. Cơ quan phòng dịch cũng công bố kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho người dân bắt đầu từ tuần sau.Theo đó, trong tuần đầu tiên của tháng 5, sẽ có hơn 170.000 người thuộc nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ được tiêm chủng; và 4,94 triệu người từ 65 đến 74 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm chủng từ trung tuần tháng 5.