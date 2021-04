Hàn Quốc cập nhật liên tục kết quả phân tích nồng độ phóng xạ trong nước biển

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử của Hàn Quốc ngày 26/4 cho biết sẽ cập nhật trên trang chủ kết quả phân tích nồng độ phóng xạ trong nước biển ghi nhận tại 23 điểm quan trắc ngay sau khi có kết quả phân tích.Biện pháp đối phó này được đưa ra sau khi có nhiều ý kiến lo ngại về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử đang tiến hành lấy mẫu nước biển để phân tích về nồng độ chất phóng xạ, như tritium, cesium-137. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ủy ban này chỉ công bố kết quả phân tích mỗi năm một lần, nên người dân khó có thể kiểm tra được các số liệu mới nhất.Từ nay, ủy ban sẽ tiến hành đo nồng độ chất phóng xạ tritium tại 6 điểm quan trắc chính 4 lần/năm, và nồng độ chất caesium tại 6 điểm quan trắc chính từ một đến hai lần mỗi tháng, rồi sau đó công bố kết quả lên trang chủ ngay sau khi phân tích xong.Người dân chỉ cần truy cập vào trang chủ của Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử (www.nssc.go.kr), vào mục "Giám sát nồng độ phóng xạ môi trường biển" ở phía trên của trang, nhấn vào bản đồ "Các điểm phân tích nồng độ phóng xạ trong nước biển" là có thể cập nhật kết quả phân tích mới nhất.