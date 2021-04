Hàn Quốc xuất bản “Sách trắng Hallyu 2020”

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) ngày 26/4 đã xuất bản “Sách trắng Làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) 2020”. Sách trắng Hallyu cung cấp thông tin toàn cảnh về 11 lĩnh vực chính liên quan đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc bao gồm truyền hình, điện ảnh, âm nhạc, biểu diễn, game, thể thao điện tử, truyện tranh, xuất bản, làm đẹp, thời trang, ẩm thực và du lịch từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020.Năm vừa qua, lĩnh vực nội dung Hàn Quốc một lần nữa tái khẳng định vị thế tại thị trường châu Á với thành tích xuất khẩu đảo chiều từ xu hướng giảm thành tăng trưởng. Xuất khẩu chương trình truyền hình Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể tại các nước châu Á, trừ Nhật Bản và Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu nội dung văn hóa Hàn Quốc sang châu Mỹ cũng tăng trưởng đáng kể.Sau khi liên tục giảm trong hai năm 2018 và 2019, xuất khẩu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài đã tăng trở lại. Năm 2020, Hàn Quốc xuất khẩu 975 bộ phim điện ảnh, tăng 401 bộ so với năm 2019. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tác phẩm hoàn chỉnh là 54,16 triệu USD (64,7%) và kim ngạch xuất khẩu dịch vụ là 29,45 triệu USD (35,2%).Sách trắng giải thích lịch công chiếu tác phẩm mới bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều tác phẩm điện ảnh không có doanh thu tại thị trường nước ngoài. Thay vào đó, một số tác phẩm đã phân phối trên các ứng dụng cung cấp nội dung, thị trường trong nước và truyền hình theo yêu cầu (VOD). Lợi thuận thu thêm thông qua hình thức phân phối này đã giúp xuất khẩu tác phẩm hoàn chỉnh được mở rộng.Xét theo thị trường, kim ngạch xuất khẩu điện ảnh sang Đài Loan chiếm nhiều nhất với 14,6%, tương đương 7,09 tỷ USD; tiếp theo là Nhật Bản 3,77 tỷ USD, Trung Quốc 2,45 tỷ USD và Mỹ 990 triệu USD.Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc sang thị trường Nhật Bản chiếm nhiều nhất với 65,1%, đứng thứ hai là Trung Quốc 19,8%, tiếp theo là Đông Nam Á 12,3%, khu vực Bắc Mỹ 1,3% và châu Âu 1,2%. Kim ngạch xuất khẩu âm nhạc sang khu vực Bắc Mỹ tăng 30,8% so với năm 2018 nhờ thành công của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), với thành tích lịch sử hai lần giữ ngôi vị Quán quân Billboard Hot 100. Tỷ lệ tăng trưởng ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trung bình năm 2016-2018 là 84,3%.Mảng chế tác và phân phối trò chơi tập trung vào trò chơi trên di động và game console (trò chơi được xử lý trên máy tính tương tác) dự kiến sẽ tăng trưởng hai chữ số. Ngược lại, doanh nghiệp kinh doanh game ngoại tuyến như phòng game, game trên kho ứng dụng di động dự kiến tăng trưởng âm đáng kể.Trên thị trường game thế giới, thứ hạng trò chơi của Hàn Quốc giảm một bậc, xếp ở vị trí thứ 5 sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh, nhưng thị phần chỉ thay đổi nhẹ từ 6,3% trong năm 2018 xuống 6,2% trong năm 2019.Tỷ trọng xuất khẩu trò chơi của Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc đạt 40,6%, tăng 9,7% so với tỷ trọng năm 2019, tiếp theo là Đông Nam Á 11,2%, Nhật Bản 10,3%, Đài Loan 9,8%, Bắc Mỹ 9,1%.Bên cạnh đó, sáng tạo nội dụng kết hợp với thể thao điện tử (eSports) đang trở thành xu hướng hiện nay. Theo Sách trắng, dự kiến văn hóa “xem người khác chơi game” thay vì trực tiếp chơi sẽ lan rộng và dịch chuyển sang dịch vụ cung cấp video trò chơi như Youtube Gaming, Twitch.Tỷ trọng xuất khẩu truyện tranh mạng (webtoon) của Hàn Quốc sang Nhật Bản là 30,3%, Trung Quốc 23,9%, Bắc Mỹ 13,7%. Webtoon đang cho thấy tiềm năng phát triển vô tận bởi đây là sản phẩm có tầm ảnh hưởng mở rộng đến các loại tài sản trí tuệ nội dung (contents IP) khác như hoạt hình, điện ảnh và trò chơi.Người đọc có thể tải trực tiếp “Sách trắng Hallyu 2020” từ trang web của Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) (kofice.or.kr) và mua từ trực tiếp tại góc ấn phẩm phát hành bởi Chính phủ của nhà sách Kyobo từ ngày 1/5.