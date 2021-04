Số người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm xuống dưới 2 triệu người sau hơn 5 năm

Photo : Getty Images Bank

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm ngoái, số người nước ngoài tại Hàn Quốc đã lần đầu giảm xuống dưới 2 triệu người sau 5 năm 3 tháng.Theo "Niên báo thống kê" của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 27/4, số người nước ngoài cư trú trong nước tháng 3 vừa qua đạt 1.999.946 người, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái (2,2 triệu người). Đây là lần đầu tiên số người nước ngoài cư trú trong nước giảm xuống dưới 2 triệu người kể từ sau tháng 12/2015.Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã giảm 16 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2019. Nếu so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2019 (2,52 triệu người), thì số lượng người nước ngoài cư trú trong nước đã giảm 500.000 người.Điều này được phân tích là bởi nhiều người nước ngoài cư trú dài hạn và ngắn hạn đều rời khỏi Hàn Quốc. Người nước ngoài cư trú ngắn hạn (nhập cảnh theo diện miễn thị thực 90 ngày với mục đích du lịch hoặc công tác) tính tới tháng 3 là 425.241 người, giảm 10,5%. Người nước ngoài cư trú dài hạn là 1.728.099 người, giảm 8,9%.Trong số những người cư trú dài hạn, người được cấp cư trú người nước ngoài là hơn 1,1 triệu người, giảm 12,5%, mức thấp nhất trong vòng 7 năm kể từ năm 2014.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm nhiều nhất (43,4%), sau đó tới người Việt Nam (10,6%), người Thái Lan (8,9%), người Mỹ (7,3%), người Uzbekistan (3,2%).